بعد توقف لـ 7 سنوات..مطار القاهر يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من ليبيا

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استعدت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، لاستقبال أولى الرحلات الجوية المباشرة، بين المطارات الليبية، ومطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 7 سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي وقعت في ليبيا عام 2014 .

وذكرت مصادر بالمطار، أنه من المقرر أن تصل ظهر اليوم رحلتان جويتان من مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس إلى مطار القاهرة، إحداهما على الخطوط الجوية الليبية، والثانية لشركة الخطوط الجوية الإفريقية.

وأضافت المصادر، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية لاستقبال الرحلتين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية الإفريقية بتشغيل 9 رحلات جوية أسبوعيا من المطارات الليبية معتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة الجوي.