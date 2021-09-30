وفد من وزارة الري يتفقد الترع المبّطنة بقري «حياه كريمة» بمطوبس

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تفقد الدكتور اسامة الظاهر، نائبا عن وزير الموارد المائية والرى، برفقة إسلام طه، معاون محافظ كفرالشيخ للاستثمار، اليوم الخميس، أعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، وتفقد زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، على مساحة 1700فدان المجاورة للطريق الدولي الساحلي.

كما تفقدا أعمال تبطين ترعة سيدي يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس اشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، ومديري عموم الري بالمحافظة.

كما تفقدا اعمال إنشاء حماية الشواطيء أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدء انشائه ٢٠٢١، بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الاخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة في شمال الطريق الدولى، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

كذلك تم تفقد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس، بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدء انشائه عام 2016، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

وقال الدكتور اسامة الظاهر، النائب عن وزير الري، أن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه النهايات وتلبية احتياجات كافة المنتفعين في الوقت الذي تحمى معه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

واضاف أن هذه المشروعات تعد من مشروعات كثيفة العمالة التي تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير المشروعة،وتمثل مشروعات تبطين الترع والنساقي والتحول إلى الري الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الدكتور اسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ان المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الري مصدر فخر لكل مصري ولأهالي كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم في رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور إلا وهي تبطين الترع والتبطين المساقي ومنظومة الري الحديث مما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة في التربة مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة وخلق فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية.