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المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته أمام طفليه في الخليفة

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المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته أمام طفليه في الخليفة المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته أمام طفليه في الخليفة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسنى العالم ، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بقتل زوجته بالخلفية.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد .

وكشفت التحقيقات عن وقوع مشاداة بين المتهم وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة الخليفة ، تطور إلى مشاجرة وتشابك بالأيد ، واستل المتهم سكين وسدد طعنتين لزوجته أمام طفليه، وفر هاربا تاركها غارقة في دمائها.

وقال الشاهد الأول أنه جار للمجني عليها ، وخلال تواجده بمسكنه سمع أصوات استغاثة وصراخ صادر من منزل المجني عليها وخرج من منزله لمعرفة ما حدث فوجد المتهم يخرج مسرعا وملابسه ملطخة بالدماء.

المصرى اليوم

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