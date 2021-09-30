ضبط أكبر تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة الكبرى

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون، متخذين من مناطق أوسيم و6 أكتوبر والهرم في الجيزة، والنزهة والقطامية والتجمع الأول في القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم فرد محلى وطلقتين وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وكما أضافوا بارتكابهم عدد 12 واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط 5 سيارات لدى عملائهم، شخصين «لهما معلومات جنائية» ويقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، كما أقر المتهمون بإعادتهم 7 سيارات لمالكيها بأسلوب «المساومة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.