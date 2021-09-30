أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط أكبر تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة الكبرى

Print
ضبط أكبر تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة الكبرى ضبط أكبر تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة الكبرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات مباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون، متخذين من مناطق أوسيم و6 أكتوبر والهرم في الجيزة، والنزهة والقطامية والتجمع الأول في القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم فرد محلى وطلقتين وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وكما أضافوا بارتكابهم عدد 12 واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط 5 سيارات لدى عملائهم، شخصين «لهما معلومات جنائية» ويقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، كما أقر المتهمون بإعادتهم 7 سيارات لمالكيها بأسلوب «المساومة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز

البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا

غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا»

غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا»

الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى

الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى