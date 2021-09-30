ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الجيزة القبض على عاطل بتهم الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العياط.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذاً من قطعة أرض كائنة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته

بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.