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Black eyed peas يستعدون لأول حفل لهم بمصر تحت سفح الأهرامات

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Black eyed peas يستعدون لأول حفل لهم بمصر تحت سفح الأهرامات Black eyed peas يستعدون لأول حفل لهم بمصر تحت سفح الأهرامات

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كشفت منصة «سبوتيفاي» الموسيقية عن زيادة في استماع المصريين لأغاني فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas خلال الشهر الماضي، وذلك بعد الإعلان عن قيام الفرقة الغنائية التي أمتعت جمهورها حول العالم لأكثر من عقدين من الزمن، بإحياء حفل غنائي تحت سفح الأهرامات ولأول مرة في ، وذلك يوم السبت المقبل.

ووفقاً لبيانات المنصة فإن الفرقة حققت زيادة بنسبة 48٪ في عدد مرات الاستماع لأغانيها عبرها منذ الإعلان عن حفلهم الموسيقي في مصر.

وكانت أكثر أغاني Black Eyed Peas استماعًا في مصر وفقاً لبيانات المنصة هي:

«GIRL LIKE ME بالاشتراك مع «شاكيرا».. و«Pump it» و«I Gotta Feeling» وRITMO (Bad Boys For Life).. بالاشتراك مع جيه بالفين ..و«Hit It ft. Lele Pons and Saweetie».

بينما كانت أغاني Black Eyed Peas الأكثر مُشاركة من قبل المستمعين المقيمين في مصر هي «GIRL LIKE ME بالاشتراك مع شاكيرا و«I Gotta Feeling» و«Pump It» و«My Humps».

المصرى اليوم

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