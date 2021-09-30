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تمديد تكليف "المالكي" مديرًا لمستشفى الولادة بمكة

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تمديد تكليف "المالكي" مديرًا لمستشفى الولادة بمكة تمديد تكليف "المالكي" مديرًا لمستشفى الولادة بمكة
من الكفاءات الوطنية المميزة ذات الخبرة العالية

تمديد تكليف

أصدر الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور لشد علي عباس قرارًا بتمديد تكليف الدكتور هلال بن هلال المالكي مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.
ويعد الدكتور هلال المالكي من الكفاءات الوطنية المميزة ذات الخبرة العالية.
وبهذه المناسبة عبر "المالكي" عن عظيم امتنانه لهذه الثقة، واعداً الجميع ببذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي في سبيل تطوير الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين وفق خطط واستراتيجيات مقننة تتماشى مع رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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