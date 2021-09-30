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تحرير محاضر لمخالفات بمخابز بلدية والتحفظ على سلع ومنتجات مهربة ومجهولة المصدر ببني سويف

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تحرير محاضر لمخالفات بمخابز بلدية والتحفظ على سلع ومنتجات مهربة ومجهولة المصدر ببني سويف تحرير محاضر لمخالفات بمخابز بلدية والتحفظ على سلع ومنتجات مهربة ومجهولة المصدر ببني سويف

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نفذت مديرية تموين بني سويف حملة مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث والجهات المعنية،وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن خطة المحافظة لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات حيال المخالفين وفقا للقانون.

حيث تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص وبحوزته 2000 علبة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات البارية بدون فواتير ومجهوية المصدر.

فيما تم تحرير 16 محضراً لمخالفات تموينية تم رصدها أثناء المرور على بعض المخابز البلدية، والتي شملت 4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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