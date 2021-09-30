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حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالرشوة لمحاولتهم تهريب موبايلات بـ 268 مليون جنيه بمطار برج العرب

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حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالرشوة لمحاولتهم تهريب موبايلات بـ 268 مليون جنيه بمطار برج العرب حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالرشوة لمحاولتهم تهريب موبايلات بـ 268 مليون جنيه بمطار برج العرب

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قرر المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، استمرار حبس 9 متهمين 45 يوما في قضية رشوة موظفين بمطار برج العرب لتسهيل تهريب رسالة هواتف محمولة قادمة من الخارج قيمتها 268 مليون جنيه .

صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبدالسلام نبية وسكرتارية الجنايات ايهاب عبدالبديع.

أحداث الواقعة كما جاءت بأوراق القضية رقم 2542 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى ضباط الرقابة الإدارية معلومات حول عملية تلقي رشوة بين موظفين في المطار وبين شركاء بشركة مستخلصين لتسهيل تهريب رسالة هواتف محمولة عن طريق جلبها على متن طائرة شحن إلى قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الشحنة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إجراء تسجيلات للقاءات ومكالمات بالصوت والصورة للمتهمين كل من «إ.م.ب» مدير إدارة قرية البضائع بمطار برج العرب و«أ.أ.ع» مدير تعريفه بمطار برج العرب، وكل من «ص.ج.ع» ،«م.ز.ال» ،«إ.م.ع» شركاء بشركة تجارية و«م.م.ع» ،«أ.م.إ» ،«م.ش.ع» ،«أ.م ع» مستخلصين .

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين أتفقوا على تهريب الرسالة رقم (331 ط.ك) ومشمولها هواتف محمولة ماركات ايفون 11 وايفون 12 وايفون بروماكس، وساعات رقمية ومستلزمات بلاي ستيشن عبر قرية البضائع .

وبعرض ما توصلت إلية التحقيقات على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهم إلى محاكمة جنايات الاسكندرية بتهمة الرشوة والإضرار بالمال العام.

المصرى اليوم

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