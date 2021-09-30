مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بمئوية وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت فعاليات الليلة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال37 ندوة بمناسبة مئوية وزير الثقافة الأسبق د. ثروت عكاشة،أدارها الكاتب الصحفي سمير شحاته مؤلف كتاب «ثورة عكاشة» عن حياة الراحل ومشواره، بحضور نورا ابنة ثروت عكاشة وزوجها المستشار عبد المجيد اللبان، و الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان و عدد كبير من المثقفين والنقاد والسينمائين.

أكد الكاتب سمير شحاته أن د. ثروت عكاشة هو الذي وضع البنية التحتية للكيانات الثقافية والفنية في مصر، فقد أنشأ المعاهد الأكاديمية للفنون والثقافة السبعة، وأنشأ قصور الثقافة في كل المحافظات، كما حاول أن الثقافة تصل لكل إنسان في مصر مهما كان مكانه والسيرك القومي.

وأضاف أنه تولى إنقاذ آثار النوبة واستعان ب 113 دولة عن طريق اليونسكو لتساهم في إنقاذ آثار النوبة كما أنه وزير الثقافة الوحيد الذي تولى وزارة الثقافة في فترة الوحدة بين مصر وسوريا.

من جانبها أكدت نورا ابنة د. ثروت عكاشة أنها سعيدة باحتفاء مهرجان الإسكندرية بمئوية والدها كذلك الكتاب الذي أصدره المهرجان.

وأكد الناقد الأمير أباظة أن مصر مدينة للدكتور ثروت عكاشة بفضل وإنجازات كبيرة ستظل لسنوات طويلة في مجال الثقافة والفنون لذلك نعتبر أن فترة الستينات التي تولى فيها الثقافة والفنون هي العهد الذهبي له.