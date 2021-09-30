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محامي شيكابالا : عقوبة اتحاد الكرة ظالمة .. و حسم الطعن 12 أكتوبر

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محامي شيكابالا : عقوبة اتحاد الكرة ظالمة .. و حسم الطعن 12 أكتوبر محامي شيكابالا : عقوبة اتحاد الكرة ظالمة .. و حسم الطعن 12 أكتوبر

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أكد كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه قدم طعن إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الطعن على قرار لجنة الاستئناف بإيقاف اللاعب 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وقال كمال شعيب، في تصريحات تلفزيونية : "عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا (ظالمة) خاصة أنه لا توجد عقوبة إيقاف لمدة 8 أشهر قبل صدور قرار بتقليص العقوبة إلى 8 مباريات من قبل لجنة الاستئناف"، موضحًا : "الموجود في اللائحة يتنافى مع حالة شيكابالا، حيث تنص اللائحة على عقوبة 8 مباريات في حالتي البصق على الحكم أو التعدي عليه وهو لم يصدر خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي".

وأضاف :"لجآنا إلى مركز التسوية والتحكيم وتم تحديد جلسة يوم 12 أكتوبر المقبل سيصدر خلالها القرار النهائي، وسيتم تحديد باقي الخطوات بحسب طبيعة هذا القرار".

المصرى اليوم

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