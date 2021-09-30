محامي شيكابالا : عقوبة اتحاد الكرة ظالمة .. و حسم الطعن 12 أكتوبر
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أكد كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قدم طعن إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الطعن على قرار لجنة الاستئناف بإيقاف اللاعب 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.
وقال كمال شعيب، في تصريحات تلفزيونية : "عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا (ظالمة) خاصة أنه لا توجد عقوبة إيقاف لمدة 8 أشهر قبل صدور قرار بتقليص العقوبة إلى 8 مباريات من قبل لجنة الاستئناف"، موضحًا : "الموجود في اللائحة يتنافى مع حالة شيكابالا، حيث تنص اللائحة على عقوبة 8 مباريات في حالتي البصق على الحكم أو التعدي عليه وهو لم يصدر خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي".
وأضاف :"لجآنا إلى مركز التسوية والتحكيم وتم تحديد جلسة يوم 12 أكتوبر المقبل سيصدر خلالها القرار النهائي، وسيتم تحديد باقي الخطوات بحسب طبيعة هذا القرار".