قطر تستضيف سباق فورمولا 1 لمدة 10 سنوات

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أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ومنظمون محليون اليوم الخميس أن قطر ستستضيف سباقا للمرة الأولى في نوفمبر المقبل ضمن اتفاق لمدة 10 سنوات يبدأ في 2023 بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيشكل السباق، المقرر يوم 21 نوفمبر في حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة بضواحي الدوحة، جزءا من 4 سباقات في الشرق الأوسط لأول مرة ضمن 22 سباقا بجدول 2021.

وأقيم في البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارسوتستضيف السعودية سباقها الأول في 5 ديسمبر، بينما ينتهي الموسم في أبو ظبي في 12 ديسمبر

وأصبح سباق يوم 21 نوفمبر شاغرا بالجدول المضطرب بعد إلغاء جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا ضمن سباقات أخرى ألغيت بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت فورمولا 1 في بيان "رؤية البطولة بأن تكون واجهة لقطر بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 شكلت قوة دافعة وراء هذا الاتفاق طويل الأجل".

وستشكل قطر حلقة من سلسلة لثلاثة سباقات متتالية في نوفمبر بعد المكسيك والبرازيل.

وسيكون السباق ليليا في لوسيل المعروفة باستضافة السباق الافتتاحي في بطولة العالم للفئة الأولى للدراجات النارية.

من جانبه، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لفورمولا 1 "تعامل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والسلطات بشكل مذهل وكان التحرك سريعا للتأكيد على إمكانية إقامة السباق في حلبة لوسيل هذا الموسم".

وأضاف "الجهد الهائل من كل الفرق وفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات جعل من الممكن إتمام 22 سباقا بالجدول وهذا أمر مبهر وسط عام صعب ونفخر بذلك جميعا".

ولن يقام السباق في 2022 بسبب كأس العالم إذ تلعب المباريات في نوفمبر وديسمبر بسبب الطقس ولم يتحدد مكان السباق التالي ومن الممكن أن ينتقل إلى حلبة أخرى جديدة إلا إذا جرت تغييرات في لوسيل.

وتابعت فورمولا 1 "ضمن الاتفاق طويل الأجل ستستمر المناقشات بشأن مكان الجائزة الكبرى بدءا من 2023 وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

وقال عبد الرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية إن الاتفاق يعني أن قطر ستستضيف منافسات فورمولا 1 وبطولة العالم للدراجات النارية في العقد القادم.

وأضاف "نحظى بتاريخ يدعو للفخر في رياضة المحركات وهذا فصل جديد من القصة".

وحتى العام الجاري كان يقام سباقان بانتظام في الشرق الأوسط إذ دخل سباق البحرين في حلبة الصخير الجدول لأول مرة في 2004 وانضم سباق أبو ظبي في ياس مارينا في 2009.