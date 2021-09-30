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يقوم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحطيم الأرقام القياسية وكأنها هوايته المُفضلة. يتمتع مهاجم مانشستر يونايتد بمسيرة رائعة حيث فاز بكل شيء تقريبًا يمكن الفوز به. حُفر اسم رونالدو بالذهب في تاريخ كرة القدم، وسُيصبح واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

بلغ اللاعب البرتغالي الدولي 36 عامًا في فبراير. عادة ما يكون هذا هو السن الذي يبدأ فيه لاعبو كرة القدم في التلاشي ويتجهون نحو الاعتزال. لكن كريستيانو رونالدو ليس لاعب كرة قدم عادي. في الواقع، إنه حالة فريدة في عالم كرة القدم.

لا يزال هناك يفوز بالمباريات لكل من النادي والمنتخب ولا يزال يحطم بعض الأرقام القياسية المُذهلة.

صحيفة «المصري اليوم» ترصد 5 أرقام قياسية حطمها كريستيانو رونالدو في عام 2021:

5- رونالدو ملك +90

تسجيل الأهداف المتأخرة هو نموذج لمانشستر يونايتد. يشتهر الشياطين الحمر بروحهم التي لا تموت أبدًا وقد صنعوا بعض الانتصارات الرائعة والعودة والأهداف المتأخرة عبر التاريخ.

لقد كانوا دائمًا قوة لا يستهان بها في المباريات الكبرى. لقد أصبح جزءًا من الثقافة في مانشستر يونايتد. سجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 95 من مواجهة الشياطين الحمر في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد فياريال الإسباني.

بعد التأخر في الشوط الأول، حقق الشياطين الحمر فوزًا رائعًا وحصلوا على ثلاث نقاط حاسمة للغاية. بتسجيله الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في المباراة، عادل رونالدو الرقم القياسي لآخر لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بعد الدقيقة 90، حيث سجل ثلاثة أهداف متساويًا مع النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

4- أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس أمم أوروبا

لم يكن للبرتغال مشوار رائع في يورو 2020. على الرغم من أمتلكهم للكثير من المواهب العالمية في صفوفهم، لم يتمكن رجال فرناندو سانتوس من تجاوز دور الستة عشر. تم إقصائهم من قبل بلجيكا بفضل ثورجان هازارد.

على الرغم من أنهم لعبوا أربع مباريات فقط في البطولة، فقد كان لاعبًا برتغاليًا هو الذي ابتعد عن الحذاء الذهبي في البطولة. سجل كريستيانو رونالدو خمسة أهداف في أربع مباريات وقدم مساعدة أيضًا.

وبذلك، حطم رقمه القياسي ليُصبح أول لاعب يسجل في خمسة نسخ مختلفة من كأس أمم أوروبا. سجل رونالدو هدفين في يورو 2004، واحد في عام 2008، وثلاثة في كل من 2012 و2016. كما أنه يحمل الرقم القياسي لمعظم الأهداف التي سجلها في بطولة أوروبا برصيد 14 هدفًا.

3- رونالدو الأكثر تسجيلاً ضد الفرق المُختلفة في دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور. مساء الثلاثاء، سجل ليونيل ميسي الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان في فوزه على مانشستر سيتي. كان هذا هو هدف ليونيل ميسي الأول لباريس سان جيرمان، وبذلك عادل الرقم القياسي لرونالدو في التسجيل ضد 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا.

لم يستغرق نجم مانشستر يونايتد وقتًا طويلاً لاستعادة سجله. سجل رونالدو في وقت متأخر من الدقيقة 95 من مباراة الشياطين الحمر ضد فياريال ليحذف مرة أخرى اسم ميسي من هذا الرقم القياسي.

سجل رونالدو الآن ضد 37 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا وهو أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

2- الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو هو ملك دوري أبطال أوروبا. إنها منافسة سيطر عليها صاروخ ماديرا بشكل كبير، لقد فاز رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات. فاز بها لأول مرة مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-08. فاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا باللقب أربع مرات مع ريال مدريد.

ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة في دوري أبطال أوروبا مع سبورتنج لشبونة عام 2002. وخاض 178 مباراة في المسابقة القارية. من خلال الظهور مع مانشستر يونايتد في آخر مباراة له ضد فياريال، حطم رونالدو رقماً قياسياً آخر.

هذه المرة كان هذا الرقم القياسي المُسجل باسم إيكر كاسياس كأكثر لاعب شارك في عدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا. شارك زميل رونالدو السابق في 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

-1 الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية

في الثاني من سبتمبر، واجهت البرتغال جمهورية أيرلندا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022. كريستيانو رونالدو ورفاقه. لم يكونوا قريبين من أفضل ما لديهم وسمحوا لأيرلندا بأخذ زمام المبادرة في الدقيقة 45 من المباراة عن طريق جون إيجان.

بدا أن الليلة كانت ستنتهي بخيبة أمل للبرتغال إلى أن تولى رونالدو زمام الأمور بنفسه في المراحل الأخيرة من المباراة. قدم هدفين رائعين في الدقيقتين 89 و96 لمساعدة البرتغال على تحقيق فوز مثير.

سجل كريستيانو رونالدو هدفه 110 و111 في مسيرته الدولية في تلك الليلة. وبذلك، حطم الرقم القياسي للإيراني علي دائي في عدد الأهداف الدولية المسجلة في كرة القدم للرجال.