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أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى..صور

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أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى..صور أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى..صور

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توصل الدكتور هيثم المراكبي، المدرس بقسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، ومعه فريق بحثي كبير إلى تقنية من خلال الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحليل مرض السرطان، والتأكد ما إذا كان من النوع المبكر الذي يسهل السيطرة عليه، أم النوع المتقدم، ولن تؤثر العلاجات فيه، وذلك بعد تدريبات كثيرة للحاسوب على المراحل الجينية للمرضى.

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الدكتور هيثم المراكبي، بمناسبة توصله وفريقه البحثي إلى هذه التقنية التى تساهم بصورة كبيرة فى علاج مرض السرطان وتحديد مدى خطورته .

وأعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري أن هذا الإنجاز العلمي الكبير يعد رصيدًا يضاف إلى رصيد قطاع الكليات العملية بالجامعة، ويؤكد على أن الكليات العملية بجامعة الأزهر، متميزة ومتفردة علميًّا جنبًا إلى جنبٍ مع الكليات العربية والشرعية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن كل هذه الإنجازات العلمية من شأنها أن تسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًّا، بعد أن حضرت بقوة في عديد من التصنيفات، كان آخرها تصنيفات: شنغهاي، وQs، والتايمز.

جدير بالذكر أن المراكبي ابن جامعة الأزهر والموجود حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة علمية تمكن بالتعاون مع فريق بحثي من دراسة السجل الجيني لأكثر من ألف مريض مصاب بالسرطان.

ويتكون الفريق البحثي المعاون للدكتور هيثم المراكبي، المدرس بقسم النظم والحاسبات في جامعة الأزهر، الباحث في دانا فاربر للسرطان بجامعة هارفارد الأمريكية من مجموعة أساتذة من جامعة هارفارد وجامعة إلينوي، وبعض من مراكز البحث الأمريكية، وقد احتفت المجالات العلمية على مستوى العالم بابن جامعة الأزهر وفريقه البحثي، وأبرز هذه المجلات مجلة نيتشر العالمية.

أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى
أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى
أستاذ بجامعة الأزهر يتوصل لتقنية تحليل السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعى

المصرى اليوم

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