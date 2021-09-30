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إصابة 17 عاملا بالاختناق في حريق لنش سياحي بسفاجا

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إصابة 17 عاملا بالاختناق في حريق لنش سياحي بسفاجا إصابة 17 عاملا بالاختناق في حريق لنش سياحي بسفاجا

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أصيب ظهر اليوم، الخميس، 17 شخصا بإصابات خفيفة أغلبها اختناقات، إثر اندلاع حريق بلنش سياحي أثناء عملية صيانة له داخل قزق سفاجا جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين للمستشفى وأغلبهم غادر المستشفى .

كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق بأحد اللنشات السياحية أثناء عملية الصيانة له داخل قزق سفاجا «ترسانة سفاجا»، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق، ونقل مصاب المصابين المستشفى لتلقى العلاج .

وأكدت مصادر طبية من مستشفى سفاجا المركزى أن الإصابات أغلبها اختناقات ومصاب واحد بحريق في القدم وإصابته خفيفة، وتم تلقيهم العلاج وغادر أغلبهم المستشفى .

فيما أكد شهود عيان أن الحريق شب باحد اللنشات السياحة التي تجرى إليه عملية صيانة ولم تمتد النيران لباقى اللنشات وتم السيطرة عليه .

المصرى اليوم

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