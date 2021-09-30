شباب كفرالشيخ و«القومي للمرأة» يستقبلان راغبي الحصول على لقاح كورونا

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شهدت مراكز شباب كفرالشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة استقبال المواطنين الراغبين في تلقى لقاح كورونا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة امانى شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمراه، يأتى ذلك في اطار التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة.

ثمن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ومديرية الشؤون الصحية لمشاركتهم بفتح مراكز الشباب أمام تلك الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا.

واوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يشهد مركز شباب شنو إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمعدل يومى لا يقل عن تطعيم 70 مواطنا من لقاح «استرازينكا وسينوفاك»من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين، جاء ذلك باشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو .

أشار الدكتور عزت محروس، أن مراكز الشباب استعدت لإستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح وذلك من السبت الموافق 18/9/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى تسعة مراكز شملت مراكز شباب«كفر الشيخ، فوة- دسوق ،بيلا مطوبس، سيدى سالم،قلين، سيدى غازي ،بلطيم- الرياض» وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم .