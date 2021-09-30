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فاروق فلوكس يعترف: تلقيت عرضين لنفس شخصيتي في «الراقصة والسياسي»

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فاروق فلوكس يعترف: تلقيت عرضين لنفس شخصيتي في «الراقصة والسياسي» فاروق فلوكس يعترف: تلقيت عرضين لنفس شخصيتي في «الراقصة والسياسي»

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قال الفنان الكبير فاروق فلوكس، إنه عُرض عليه نفس الشخصية التي قدمها في «الراقصة والسياسي»، لافتًا أن تلقيه لترشيحه كان غريبًا خاصة أنه عُرض عليه نفس الدور أيضًا في عمل آخر.

وأضاف خلال سؤاله في ندوة تكريمه والتي حملت عنوان «60 سنة فن وهندسة» بالمهرجان القومي للمسرح، والتي أدارها الفنان محسن منصور، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، حول الأدوار الخاصة والمختلفة التي قدمها مثل «الراقصة والسياسي»، أن الموقف كان غريبًا عرض عليه تقريبًا نفس الشخصية في نفس التوقيت ولكنه اختار أن يقدمها مع النجمة نبيلة عبيد، لافتًا أن أكثر ما استفزه وأشعره بأهمية رسالة الفيلم كان مشهدًا صامتًا له معها.

الجدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح، انطلق الإثنين الماضي ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا، وعدد من الندوات التكريمية، والمحاور الفكرية، وورشتي التمثيل والإخراج.

المصرى اليوم

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