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عن عرض أمريكا للحوار.. الزعيم الكوري الشمالي: خداع وعمل عدائي

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عن عرض أمريكا للحوار.. الزعيم الكوري الشمالي: خداع وعمل عدائي عن عرض أمريكا للحوار.. الزعيم الكوري الشمالي: خداع وعمل عدائي
اتهم إدارة "بايدن" بتهديد بلاده عسكرياً

عن عرض أمريكا للحوار.. الزعيم الكوري الشمالي: خداع وعمل عدائي

رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عرضاً للحوار قدّمته الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، اليوم (الخميس).

ودان "كيم" العرض الأمريكي، واعتبره محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية عن المجتمع الدولي".

وقال "كيم" أمام المجلس الأعلى للشعب: "منذ تسلّمت الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً".

والمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019، في هانوي بين "كيم" والرئيس الأمريكي السابق دونالد ، على خلفية تخفيف العقوبات، والتنازلات التي توافق على تقديمها في المقابل.

وأبدت إدارة جو بايدن مراراً استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط سابقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

ومنذ أشهر، تراقب بيونغ يانغ إدارة "بايدن" وتركز على مواضيع داخلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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