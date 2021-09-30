"أمانة جدة" تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار

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بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 239،497 مليون ريال

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار، بطريقتي الدفع النفقي والحفر المفتوح، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239،497 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، ويتضمن العمل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار، مشتملاً على تركيب أنابيب بطول 16500 متر، وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، بالإضافة إلى تركيب مناهل ومصائد تصريف، وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

وأشار "الزهراني" إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 450 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة، مبينًا أن الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 165 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترًا، كما اشتمل على تركيب 345 منهلاً، لافتًا إلى أن الأعمال ستتضمن إعادة تنفيذ ميول الطرق والسفلتة لتوجيه المياه إلى المصائد، وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.