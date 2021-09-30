بعد 36 سنة.. إيمان اكتشتفت اختطافها منذ ولادتها وتعيش مع أغراب وأسرتها تتوصل لها

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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة غدا الجمعة، يقدم الاعلإمى عمرو الليثى حالة إنسانية خاصة جدا، «ايمان» التى اكتشفت بعد 36 سنة الحقيقة اللى قلبت حياتها رأسا على عقب، حقيقة أنها عاشت عمرها مع أم غير والدتها وأب غير والدها وبعد عرض حالتها بواحد من الناس كانت المفاجأة تواصل أسرتها الأصلية مع البرنامج.

كما يجرى البرنامج أول لقاء لإيمان مع أسرتها الحقيقة واختها التؤام على الهواء، ليكشفوا اسرار جديدة في لغز اختفاء ايمان في عمر أسبوع، واسمها الحقيقى.

كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية نانسي زيدان ساحره التيك توك اللي حققت نجاح كبير في تقليد مشاهير الفن والرياضه بالمكياج والتي حققت فيديوهاتها مشاهدات خيالية.

يذاع برنامج واحد من الناس غداً الجمعة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.