محافظ المنيا يتابع المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمنطقة كورنيش النيل والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين إلى الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، كما ناشد المحافظ المواطنين المتواجدين على الكورنيش بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة ارتداء الكمامات الطبية وحث ذويهم وأسرهم على تلقي اللقاح.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم تخصيص عدد 26 مركز ثابت لتلقي اللقاحات وعدد 30 فريق متحرك وعدد 18 مركز شباب مخصص لتلقي اللقاحات، و4 سيارات متحركة ومجهزة لدعم حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن».

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تأتي استكمالا للفعاليات التي بدأت الشهر الجاري، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

