تعليم مطروح يتابع الدورة التدريبية الأولى لتفعيل مناهضة عمل الأطفال

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تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة الأولي والتي تم تنظيمها بأحد فنادق مدينة مرسي مطروح.

وأكد سلامة أن الدورة تأتي بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة مطروح وبهدف صقل وبناء قدرات السادة المعلمين عن أساليب التعلم النشط لجعل النظرية بيئة جاذبة للطفل بالإضافة إلى كيفية تفعيل عمل وحدة حماية الأطفال من خطر التسرب من التعليم بالمدارس.

وتابع وكيل الوزارة بيان عملي مبسط نفذه المتدربون مع ختام الدورة التدريبية تناول أهمية تطبيق مفهوم التعلم النشط داخل المدارس وتأثيره الايجابي على زيادة الحصيلة المعرفية لأبنائنا الطلاب.

وقام سلامة بتكريم القائمين على تنظيم وإعداد الدورة تقديرا للتنظيم المتميز والإعداد الجيد والجهد المثمر .