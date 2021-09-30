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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 بعد إنتهاء الجولة الثانية

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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 بعد إنتهاء الجولة الثانية ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 بعد إنتهاء الجولة الثانية

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إنتهت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم2021-2022 وأسفرت بعضها عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز شيريف على ريال مدريد في عقر دار الأخير وهزيمة برشلونة بنتيجة 3 أهداف من بنفيكا وفوز ليفربول بخماسية على بورتو على أرض الاخير بالاضافة الى فوز مانشستر يونايتد على فياريال في الثواني الأخيرة .

وفيما ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية موضحا فيه الترتيب وعدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط.

1 - ترتيب المجموعة الأولى

2 - ترتيب المجموعة الثانية

3 - ترتيب المجموعة الثالة

4 - ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب

الفريق

ل

ف

ت

خ

له

عليه

نقاط

1

يوفنتوس

2

2

0

0

4

0

6

2

تشيلسي

2

1

0

1

1

1

3

3

زينيت

2

1

0

1

4

1

3

4

مالمو

2

0

0

2

0

7

0

5 - ترتيب المجموعة الخامسة

الترتيب

الفريق

ل

ف

ت

خ

له

عليه

نقاط

1

شريف تيراسبول

2

2

0

0

4

1

6

2

ريال مدريد

2

1

0

1

2

2

3

3

إنتر ميلان

2

0

1

1

0

1

1

4

شاختار دونيتسك

2

0

1

1

0

2

1

6 - ترتيب المجموعة السادسة

الترتيب

الفريق

ل

ف

ت

خ

له

عليه

نقاط

1

سالزبورج

2

1

1

0

3

2

4

2

إشبيلية

2

0

2

0

2

2

2

3

فولفسبورج

2

0

2

0

1

1

2

4

ليل

2

0

1

1

1

2

1

7 - ترتيب المجموعة السابعة

الترتيب

الفريق

ل

ف

ت

خ

له

عليه

نقاط

1

بايرن ميونخ

2

2

0

0

8

0

6

2

بنفيكا

2

1

1

0

3

0

4

3

دينامو كييف

2

0

1

1

0

5

1

4

برشلونة

2

0

0

2

0

6

0

8 - ترتيب المجموعة الثامنة

المصرى اليوم

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