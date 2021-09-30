ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 بعد إنتهاء الجولة الثانية

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إنتهت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم2021-2022 وأسفرت بعضها عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز شيريف على ريال مدريد في عقر دار الأخير وهزيمة برشلونة بنتيجة 3 أهداف من بنفيكا وفوز ليفربول بخماسية على بورتو على أرض الاخير بالاضافة الى فوز مانشستر يونايتد على فياريال في الثواني الأخيرة .

وفيما ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية موضحا فيه الترتيب وعدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط.

1 - ترتيب المجموعة الأولى



2 - ترتيب المجموعة الثانية



3 - ترتيب المجموعة الثالة



4 - ترتيب المجموعة الرابعة



الترتيب الفريق ل ف ت خ له عليه نقاط 1 يوفنتوس 2 2 0 0 4 0 6 2 تشيلسي 2 1 0 1 1 1 3 3 زينيت 2 1 0 1 4 1 3 4 مالمو 2 0 0 2 0 7 0

5 - ترتيب المجموعة الخامسة



الترتيب الفريق ل ف ت خ له عليه نقاط 1 شريف تيراسبول 2 2 0 0 4 1 6 2 ريال مدريد 2 1 0 1 2 2 3 3 إنتر ميلان 2 0 1 1 0 1 1 4 شاختار دونيتسك 2 0 1 1 0 2 1

6 - ترتيب المجموعة السادسة



الترتيب الفريق ل ف ت خ له عليه نقاط 1 سالزبورج 2 1 1 0 3 2 4 2 إشبيلية 2 0 2 0 2 2 2 3 فولفسبورج 2 0 2 0 1 1 2 4 ليل 2 0 1 1 1 2 1

7 - ترتيب المجموعة السابعة



الترتيب الفريق ل ف ت خ له عليه نقاط 1 بايرن ميونخ 2 2 0 0 8 0 6 2 بنفيكا 2 1 1 0 3 0 4 3 دينامو كييف 2 0 1 1 0 5 1 4 برشلونة 2 0 0 2 0 6 0

8 - ترتيب المجموعة الثامنة

