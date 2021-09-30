ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 بعد إنتهاء الجولة الثانية

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إنتهت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم2021-2022 وأسفرت بعضها عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز شيريف على ريال مدريد في عقر دار الأخير وهزيمة برشلونة بنتيجة 3 أهداف من بنفيكا وفوز ليفربول بخماسية على بورتو على أرض الاخير بالاضافة الى فوز مانشستر يونايتد على فياريال في الثواني الأخيرة .
وفيما ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية موضحا فيه الترتيب وعدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط.
1 - ترتيب المجموعة الأولى
2 - ترتيب المجموعة الثانية
3 - ترتيب المجموعة الثالة
4 - ترتيب المجموعة الرابعة
|
الترتيب
|
الفريق
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
له
|
عليه
|
نقاط
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
0
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
زينيت
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
مالمو
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
7
|
0
5 - ترتيب المجموعة الخامسة
|
الترتيب
|
الفريق
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
له
|
عليه
|
نقاط
|
1
|
شريف تيراسبول
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
1
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
شاختار دونيتسك
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
6 - ترتيب المجموعة السادسة
|الترتيب
|
الفريق
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
له
|
عليه
|
نقاط
|
1
|
سالزبورج
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
2
|
4
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
فولفسبورج
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
4
|
ليل
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
7 - ترتيب المجموعة السابعة
|
الترتيب
|
الفريق
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
له
|
عليه
|
نقاط
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8
|
0
|
6
|
2
|
بنفيكا
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
0
|
4
|
3
|
دينامو كييف
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
1
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
6
|
0
8 - ترتيب المجموعة الثامنة