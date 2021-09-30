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يضم ناشئ المقاصة لتدعيم حراسة المرمى

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الزمالك يضم ناشئ مصر المقاصة لتدعيم حراسة المرمى يضم ناشئ المقاصة لتدعيم حراسة المرمى

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نجح مسؤولو نادي في ضم معاذ علاء الدين حارس مرمى فريق الناشئين بالمقاصة مواليد 2003، لتدعيم مركز حراسة مرمى فريق الناشئين بالقلعة البيضاء لنفس الفئة العمرية، حيث يسعى مسؤولو نادى الزمالك والمشرفون على قطاع الناشئين لزيادة قوة الناشئين حتى يكونوا نواة للفريق الأول.

وجاء تعاقد الزمالك مع حارس المقاصة لمدة 5 سنوات قادمة، في إطار سعي الإدارة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بلاعبين على أعلى مستوى فني للمنافسة بقوة في مسابقات الناشئين، خاصة بعدما تألق اللاعب ونجح في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الماضي وبات محل اهتمام العديد من الأندية إلا أن رغبة اللاعب حسمت انضمامه للقلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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