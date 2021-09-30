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مهاجم فاركو يطير للمغرب استعدادًا لمواجهتي السودان أمام غينيا

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مهاجم فاركو يطير للمغرب استعدادًا لمواجهتي السودان أمام غينيا مهاجم فاركو يطير للمغرب استعدادًا لمواجهتي السودان أمام غينيا

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يسافر سيف تيري مهاجم فاركو، الوافد حديثا من صفوف المريخ السودانى، إلى المغرب غداً «الجمعة» متوجها إلى المغرب للانضمام لصفوف السوداني الذي يستعد لمواجهة قوية أمام المغرب استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى .

ويلعب منتخب السودان مباراتين أمام المنتخب الغيني يومي 6 و9 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعود سيف تيرى للقاهرة يوم 11 أكتوبر عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو في الأيام الماضية لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني، كما يتواجد محمد صبحي حارس مرمى الفريق في صفوف المنتخب الوطني حاليا استعدادا لمواجهة ليبيريا الودية المقرر لها في التاسعة مساء اليوم «الخميس» على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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