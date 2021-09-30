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وزير خارجية سوريا يشيد بدور سلطنة عُمان ومواقفها في المنطقة

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وزير خارجية سوريا يشيد بدور سلطنة عُمان ومواقفها في المنطقة وزير خارجية سوريا يشيد بدور سلطنة عُمان ومواقفها في المنطقة

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التقى الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مع الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية السوري أن مواقف حكومة عُمان تجاه قضايا المنطقة تعكس «الحكمة والاعتدال» وأن السلطنة «دولة تستحق الاحترام»، وقال إن الشعب السوري يكن للشعب العُماني كل الود والتقدير.

وتطرق فيصل المقداد خلال اللقاء، إلى ما شاهده من معالم في عُمان خلال زيارته لها في شهر مارس الماضي، ومن بينها المتحف الوطني العُماني، وقال: «إن جنبات المتحف الوطني تعكس إرثاً عريقاً لهذا الشعب العربي الأصيل».

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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