الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا

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أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الثلاثين من سبتمبر الجاري.

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أعلنت اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين إلى تسجيل 18 حالة وفاة و(1461) إصابة جديدة.

ولفتت إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 194 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،402،892 بينهم 752،412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.