أخبار عاجلة

الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم" -
أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات -
أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأهلي يواجه «شعب حضرموت» في البطولة العربية للسلة

Print
الأهلي يواجه «شعب حضرموت» في البطولة العربية للسلة الأهلي يواجه «شعب حضرموت» في البطولة العربية للسلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يفتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس مشواره في البطولة العربية للأندية، بمواجهة فريق «شعب حضرموت» اليمني في أول مباريات الفريقين بالبطولة التي تقام في نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم على صالة نادي الاتحاد السكندري، واستعد لها «رجال سلة الأهلي» بشكل قوي بعدما دخل الفريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية عقب الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة مؤخرًا.
ويأتي فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائري»، و«شعب حضرموت اليمني»، و«الفتح السعودي».
وضمت قائمة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.
ويدخل «رجال سلة الأهلى» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق مؤخرا بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أول بطولاته في الموسم الجديد.
ويشارك في البطولة العربية 18 فريقا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر