الأهلي يواجه «شعب حضرموت» في البطولة العربية للسلة

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يفتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس مشواره في البطولة العربية للأندية، بمواجهة فريق «شعب حضرموت» اليمني في أول مباريات الفريقين بالبطولة التي تقام في نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم على صالة نادي الاتحاد السكندري، واستعد لها «رجال سلة الأهلي» بشكل قوي بعدما دخل الفريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية عقب الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة مؤخرًا.

ويأتي فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائري»، و«شعب حضرموت اليمني»، و«الفتح السعودي».

وضمت قائمة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

ويدخل «رجال سلة الأهلى» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق مؤخرا بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أول بطولاته في الموسم الجديد.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.