«المحامين»: فرعية دمياط تنظم قافلة طبية لتلقي لقاح كورونا

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم نقابة دمياط الفرعية، قافلة طبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لتطعيم السادة المحامين بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19»، وذلك بمقر محكمة دمياط، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

وقال محمد شرف، عضو شباب النقابة، أن القافلة تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأسرهم، في ظل الحديث عن موجة أخرى لانتشار فيروس كورونا. وأهاب مجلس النقابة بأعضاء الجمعية العمومية من المحامين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.