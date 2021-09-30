محافظ بني سويف يُكرًم أوائل السنوات النهائية من طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج من ذوي الهمم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف 13 من أوائل السنوات النهائية بمدارس التربية الخاصة والدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة،من طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتلمذة الصناعية والدمج،للعام الدراسي 2020 /2021، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة «إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام» بالتعاون مع التربية الخاصة بمديرية التعليم،وفي حضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم،الأستاذ سيد سعدمدير شؤون الإعاقة بالمحافظة الأستاذة مها حميدة مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، الأستاذ أحمد ربيع مدير إدارة التربية الخاصة،ومترجم لغة الإشارة الأستاذ محمد عبدالمنعم، وبعض أهالي وأسر الطلاب.

وسلم المحافظ، الطلاب المُكرًمين شهادات تقدير ومكافأة مالية، معربا عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أبنائه من ذوي الهمم والقدرات الخاصة،مقدما لهم التهنئة بالنجاح والتميز الذي جاء في ظل ظروف استثنائية هذا العام الذي شهد أزمة فيروس كورونا،موجهاً تحية إعزاز وتقدير لأسرهم على المجهود المضاعف الذي بذلوه ليصل أبناؤهم إلى هذه المكانة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات وشرائح المجتمع من ذوي الهمم.

وقدم «د.عمرو شحاتة»وكيل تعليم بني سويف التهنئة للأوائل على تفوقهم،والذي جاء في ظل ظروف استثنائية،بسبب تداعيات فيروس«كورونا»،وهو ما شكل عبئاً إضافياً على الطلاب وذويهم، مؤكدا على أهمية مواصلة التفوق في المرحلة التالية من مسيرتهم التعليمية، وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم.

فيما عبر مدير شؤون الإعاقة،عن تقديره للمحافظ«د.محمد هاني غنيم»،لحرصه على تكريم أوائل مدارس التربية الخاصة والدمج،مشيرا إلى توجيهاته بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة لإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل من ذوي الهمم ،حيث ضمت القائمة:فاطمة الزهراء مسلم أحمد«ثانوية عامة نور للمكفوفين بني سويف»،و5 أوائل الدبلوم الفني للصم(إيمان خلف الله خميس«الأمل للصم وضعاف السمع بني سويف»،إبراهيم عادل بكرى«الأمل للصم وضعاف السمع بالواسطي»،إبراهيم محمد عبدالفتاح«التربية الخاصة اهناسيا»،ريم سيد شلقامي«التربية الخاصة سمسطا»،هاني سعد زغلول«التربية الخاصةالفشن».

كما تم تكريم 6 أوائل التلمذة الصناعية (عبدالرحمن هاشم عبدالرحمن«الفكرية بني سويف»،خالد أحمد عبدالعزيز «الفكرية الواسطي»،يوسف صالح جابر«التربية الخاصة اهناسيا»،سماح صالح محمد«التربية الخاصة الفشن»، أنس إسماعيل برعي «التربية الخاصة ببا»،مينا يوسف عبدالمخلص«التربية الخاصة سمسطا»،ومن أوائل الدمج التعليمي للثانوية العامة:آية عطية السيد،مدرسة جزيرة المساعدة الثانوية المشتركة، «إعاقة بصرية».