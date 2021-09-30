تعرف على جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2021

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يشغل موعد صرف معاشات شهر أكتوبر العديد من المواطنين، تزامنا مع انتهاء شهر سبتمبر الجاري وبداية الشهر الجديد.

وتستعرض «المصري اليوم» في التقرير جدول تنظيم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل والإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس كورونا أثناء الصرف وعدد المستفيدين

غدًا من ماكينات الصرف الآلي

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر أكتوبر2021 أعتبارًا من غد الجمعة، ويتأهب بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك لصرف معاشات أكتوبر، حيث من المقرر بدء الصرف اعتبارا من غد الجمعة، من ماكينات الصرف الآلى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ويستمر بنك ناصر الاجتماعى في تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجى في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

صرف معاشات شهر أكتوبر2021 للموظفين من البنوك والمكاتب البريدية

وفي ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، يتم توزيع المستفيدين من المعاشات، وفق جدول الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنظيم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل كالتالي:

أولا: الشريحة الأولى من يتقاضون اقل من 1000 جنيها

وفقا لشرائح صرف المعاشات الذي تم اعتماده ضمن إجراءات الدولة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين كبار السن من أصحاب المعاشات فإنه تم تخصيص يومي السبت والأحد الموافقين 2 و3 أكتوبر لصرف معاشات الشريحة الأولى والبالغ عددهم 3.6 مليون مواطن ممن يتقاضون معاشات أقل من 1000 جنيه.

ثانيًا: من يتقاضون أكثر من 1000 واقل من 2500

وتخصيص يومي الاثنين والأربعاء الموافقين 4و5 أكتوبر لصرف معاشات الشريحة الثانية والبالغ عددهم 3.4 مليون مواطن ممن يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2500 جنيه.

الشريحة الثالثة: ممن يتقاضون أكثر ن 2500

فيما تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 6و7 أكتوبر لصرف معاشات الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 3 مليون مواطن مما يتقاضون معاشات أكثر من 2500 جنيه.

إجمالي عدد المستفيدين من معاشات المتقاعدين عن العمل

وفقا لآخر إحصائية قامت بها هيئة التأمينات الاجتماعية فإن إجمالي عدد المستفيدين من صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش أكثر من 10 ملايين مواطن.

ويتم توزيع المستفيدين من المعاشات على منافذ صرف مختلفة مثل مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وماكينات الصرف الآلي للبنوك (ATM) حيث تعمل حاليا كافة منافذ الصرف على إنهاء الإجراءات استعدادا لصرف المعاشات يوم السب المقبل لعدم تعطيل مصالح المواطنين خاصة كبار السن من المستحقين للمعاشات أو ورثتهم.

السبت.. بدء صرف معاشات أكتوبر 2021

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء صرف المعاشات

وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية خطة وقائية لتفادي عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2021 بكافة منافذ الصرف المعتمدة من إلزام المتواجدين من أصحاب المعاشات بارتداء كمامات الوجه الواقية والمساحات الآمنة وتعقيم اليدين وتوفير أماكن آمنة للانتظار يتم تعقيمها مرتين يوميا ووضع علامات لوقوف أو جلوس المسنين من أصحاب المعاشات.