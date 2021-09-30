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لجان المتابعة تتفقد 39 مدرسة بإدارتي كوم امبو و أسوان استعدادا للعام الدراسي

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لجان المتابعة تتفقد 39 مدرسة بإدارتي كوم امبو و أسوان استعدادا للعام الدراسي لجان المتابعة تتفقد 39 مدرسة بإدارتي كوم امبو و أسوان استعدادا للعام الدراسي

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قامت لجان المتابعة من قيادات مديرية التربية والتعليم باسوان بتفقد العديد من المدارس لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد حيث تجوب إدارات أسوان التعليمية الخمس، وبالفعل واصلت لجان المتابعة عملها الأمس واليوم.

حيث قامت اللجان بتفقد 39 مدرسة بينها مجمع التربية الخاصة بمدرسة النور للمكفوفين وأشادت اللجنة باستعداد المدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى بعد متابعة الفصول والقسم الداخلى وتجهيزات المطبخ والمطعم وتم التنبيه على إدارة المدرسة برفع الرواكد ورفع الأوراق اليابسة للأشجار من الفناء.

وقامت لجان المتابعة برئاسة عادل مختار مدير إدارة المتابعة بالمديرية، بجولة تفقدية ل ١٥ مدرسة داخل إدارة كوم امبو التعليمية صباح اليوم حيث أشادت اللجنة بمدارس أحمد موسى الثانوية ومجمع القهمورى للغات وجاهزية بعض المدارس رغم وجود ملحوظات تعمل ادارات المدارس على تلافيها مثل مدرسة الشهيد عوادالابتدائية وكوم امبو قبلى ع لبدء الدراسة وجارى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة .

كما رصدت اللجنة وجود مشكلة النمل الأبيض بمدرسة أحمد مرعى الثانوية ووجود تشققات بسور مدرسة كوم امبو قبلى الابتدائية وتراكم القمامة خارج سور مدرسة ابراهيم بشير الثانوية وتم إبلاغ الحي .

المصرى اليوم

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