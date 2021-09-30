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«الداخلية»: ضبط متهم لحيازته كمية من مخدر الحشيش بالإسكندرية

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«الداخلية»: ضبط متهم لحيازته كمية من مخدر الحشيش بالإسكندرية «الداخلية»: ضبط متهم لحيازته كمية من مخدر الحشيش بالإسكندرية

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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وعدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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