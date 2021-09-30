قبل ترويج 12 كيلو هيروين.. القبض على أكبر تاجر مخدرات بمنطقة المثلث الذهبي بالقليوبية

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ألقت مديرية أمن القليوبية على أكبر تاجر مخدرات بمنطقة شبين القناطر قبل ترويجة نحو 12 كيلو هيروين و2 كيلو كوكايين على عملاءه في منطقة المثلث الذهبى وقرى شبين القناطر.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر تفيد قيام عاطل بترويج مخدر الهيروين على عملاءه.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد العنانى مدير المباحث وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم مداهمة منزل المتهم وألقى القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر بحوزته على 48 إسطوانة لمخدر الهيروين تزن نحو 12 كيلو جرام و2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين وكيلو جرام لمخدر الآيس «شابو» وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالى تجاوز الـ 460 ألف جنيه وهاتف محمول و3 قطع مشغولات ذهبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو بحوالى عشرة ملايين جنيه.

وفى السياق تمكنت اجهزة الامن من مداهمة البؤر الاجراميه في قريتى «الخرقانية والخرس» دائرة مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار السلاح والمخدرات وأسفرت الحملة عن ضبط 16 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعةبحوزة 23 متهم لعدد 10منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة 10 متهمين كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7206 حكم قضائى متنوع وتولت النيابة التحقيق.