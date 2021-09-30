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«الداخلية»: ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

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«الداخلية»: ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار «الداخلية»: ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين، مقيمين بدائرة مركز الصف بالجيزة) بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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