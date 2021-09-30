«الداخلية» تكشف تفاصيل خطف تاجر ماشية في كرداسة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من تاجر ماشية مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولين يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب شقيقه «تاجر ماشية» من مسكنه مدعين أنهم رجال شرطة.

وقالت التحريات إن وراء الحادث عاطلا مقيما في القليوبية، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص جميعهم مقيمون بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية وأسيوط، تم استهداف وملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن المجنى عليه وباستكمال ملاحقتهم أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم فرد محلى عدد من الطلقات.

وبمواجهتهم، قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه فاتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، وأيد ذلك باقى المتهمين والمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.