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«بأسلوب التسلق وكسر الأبواب»..ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن

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«بأسلوب التسلق وكسر الأبواب»..ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن «بأسلوب التسلق وكسر الأبواب»..ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن

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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب» متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى إرتكاب وقائع السرقات- 2 سيارة ملاكى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع فـى المسروقات لدى عميليهما ( شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية)، وتم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها (أجهزة كهربائية ومنزلية-هواتف محمولة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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