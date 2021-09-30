حملة أمنية بسوهاج..لضبط وملاحقة المحكوم عليهم والهاربين

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن لإستهداف طرفى المشاجرة المشار إليها،أسفرت جهودها عن ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية أحدهما مطلوب ضبط وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

كما تم تنفيذ عدد (98) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.