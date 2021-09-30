حملة أمنية مكبرة بالقليوبية..لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (2) قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش- فرد محلى) وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة،بحوزة (2) متهم (لأحدهما معلومات جنائية).

كما تم ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (4) متهمين، وتنفيذ عدد (45) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.