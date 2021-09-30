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أعلن عن دعمه لحلول فقر الطاقة وأزمات البيئة.. بابا الفاتيكان: نحن جزء من هذا الانسجام الكوني

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أعلن عن دعمه لحلول فقر الطاقة وأزمات البيئة.. بابا الفاتيكان: نحن جزء من هذا الانسجام الكوني أعلن عن دعمه لحلول فقر الطاقة وأزمات البيئة.. بابا الفاتيكان: نحن جزء من هذا الانسجام الكوني

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«حان الوقت لاتخاذ قرارات حكيمة لكي يتم تقييم الخبرات العديدة التي تمَّ اكتسابها خلال السنوات الأخيرة، لكي نجعل ثقافة الرعاية، وثقافة المشاركة المسؤولة ممكنة».. رسالة وجهها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى المشاركين في ندوة تعزيز التعليم المستدام التي عقدتها ايطاليا في إطار مبادرة «شباب من أجل المناخ» تحت مظلة الرئاسة المشتركة الإيطالية -البريطانية لمؤتمر الأطراف المعنية بأزمة لتغيرات المناخية.

ونقل الموقع الاعلامي للفاتيكان اليوم الخميس عن البابا قوله: «أيها الشباب الأعزاء، أرغب في أن أشكركم على أحلامكم ومشاريع الخير التي لديكم وعلى حقيقة أنكم مهتمون جدا بالعلاقات الإنسانية والعناية بالبيئة واشكر أنه مصدر لاهتمام الجميع»، مؤكدا أن هذه الرؤية تكشف حقيقة أنكم لستم فقط مستعدّين للعمل، وإنما للإصغاء الصبور والحوار البنّاء والفهم المتبادل.

وأضاف البابا فرنسيس: «أشجعكم على توحيد الجهود من خلال ميثاق تربوي واسع من أجل تنشئة أجيال راسخة في الخير، ناضجة، قادرة على تخطّي التشرذم وإعادة بناء نسيج العلاقات لكي نبلغ إلى إنسانية أكثر أخوة» وتابع :«يُقال إنكم المستقبل، لكن في هذه الأمور أنتم الحاضر، أنتم الذين يبنون اليوم المستقبل في الحاضر.

ويسير الميثاق التربوي العالمي- الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٩- في هذا الاتجاه ويسعى إلى تقديم أجوبة مشتركة للتغيير التاريخي الذي تعيشه البشرية والذي جعله الوباء أكثر وضوحًا» ونبه إلى ان حلول التقنية والسياسية لا تكفي ما لم يتم دعمها بمسؤولية كل عضو وبعملية تربوية تعزز نموذجا ثقافيا للتنمية والاستدامة يتمحور حول الأخوة والعهد بين البشر والبيئة. مشددا على ضرورة الانسجام بين الناس والبيئة، فـ«نحن لسنا أعداء، ولسنا غير مبالين، نحن جزء من هذا الانسجام الكوني»، ولفت إلى إمكانية إيجاد حلول تتغلب على فقر الطاقة من خلال المشاريع والأفكار المشتركة وتضع الاهتمام المشترك في محور السياسات الوطنية والدولية، وتعزز الإنتاج المستدام، والاقتصاد الدائري، وتجمع التقنيات المناسبة.

وختم البابا مشاركته بأن الوقت حان الوقت لاتخاذ قرارات حكيمة لكي يتم تقييم الخبرات العديدة التي تمَّ اكتسابها خلال السنوات الأخيرة، قائلا: «أرافقكم في مسيرتكم وأشجعكم على مواصلة العمل من أجل خير البشرية».

المصرى اليوم

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