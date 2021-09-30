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تموين الوادي الجديد: استلام ١٩٦ بطاقة تموينية جديدة

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تموين الوادي الجديد: استلام ١٩٦ بطاقة تموينية جديدة تموين الوادي الجديد: استلام ١٩٦ بطاقة تموينية جديدة

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تسلمت مديرية والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، 196 بطاقة تموين ذكية جديدة "بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي" من ديوان الوزارة ووصلت إلى المديرية وجرى إرسالها إلى الإدارات التموينية التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إنه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.

المصرى اليوم

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