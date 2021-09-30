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صدمة لـ ياسمين رئيس بسبب زوجها.. وتدخل من رضا في «60 دقيقة»

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صدمة لـ ياسمين رئيس بسبب زوجها.. وتدخل من شيرين رضا في «60 دقيقة» صدمة لـ ياسمين رئيس بسبب زوجها.. وتدخل من رضا في «60 دقيقة»

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احتدمت أحداث مسلسل «60 دقيقة» للنجمة ياسمين رئيس بعد اكتشافها لخيانة زوجها واغتصابه لمرضاه أثناء علاجه النفسي لهم، لتبقى في وضع لا يُحسد عليه، إما أن تقف ضده وتؤكد جرائمه، أو تدعمه وتنكر كل ما قام به، ماوضعها في موقف صعب خاصةً بعد فتور العلاقة بينهما وشعورها بعدم الاطمئنان، ليبدأ مسلسل «60 دقيقة» في إثارة قضايا مهمة مثل التحرش والعنف ضد المرأة بكافة أنواعه والاستغلال الجنسي من خلال شخصياته وأحداثه.

ياسمين رئيس

وكشفت الحلقتان الخامسة والسادسة من مسلسل «60 دقيقة» والذي يُعرض حصريًا على «شاهد vip» عن اعتراف الفتاة المنتحرة سارة (فاطمة البنوي) بأن طبيبها النفسي أدهم (محمود نصر) قد بها في عيادته واغتصبها، لترفع عليه قضية وتتولاها المحامية مريم ( رضا)، التي حاولت إمالة ياسمين (ياسمين رئيس) في صفها، ولكن الأخيرة تركتهما ومضت.

ياسمين رئيس

ودافع أدهم عن نفسه أمام زوجته ياسمين عن أن سارة مصابة الفصام، ذلك ما يجعلها تتوهم علاقات لم تحدث، وتسمع أصواتًا لا تصدر، وتبقى دائمًا في عنف تجاه كل ردود الأفعال، ولا تتقبل العلاج، وهذا ما جعلها تضطر للانتحار، صدقت ياسمين تبريرات أدهم، الذي أثبت برائته في القضية، ولكن انتهت الحلقة بذهاب سارة إليه والانتحار أمامه.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل «ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

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