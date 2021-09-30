ضبط متهم لقيامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة بقصد الإتجار بالقليوبية

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية مُتخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر البودر- الأدوات والمواد المُستخدمة فـى التصنيع «2 كيس متوسط الحجم بداخله مادة تستخدم فـى تصنيع مخدر البودر»- زجاجة بها مادة كيميائية- زجاجات قطرة – عدد من الأقراص مجهولة المصدر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأدوات المُستخدمة لتصنيع المواد المخدرة والكميات المضبوطة منها هي ناتج تصنيعه وحيازته لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.