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«استجابة فورية».. الأجهزة الأمنية بالسويس تساعد مواطنًا تعطلت سيارته بطريق السويس

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«استجابة فورية».. الأجهزة الأمنية بالسويس تساعد مواطنًا تعطلت سيارته بطريق السويس «استجابة فورية».. الأجهزة الأمنية بالسويس تساعد مواطنًا تعطلت سيارته بطريق السويس

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قالت الداخلية في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين بصحبة عائلته) بتعطل سيارته أثناء سيره بطريق (/ السويس).. على الفور تم التوجه لمحل البلاغ وتم تقديم المساعدة اللازمة وإعادة تشغيل السيارة.
وأضافت في بيان اليوم الخميس: «قد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المبلغ والشعور بالاطمئنان له ولأسرته، وتقدم بالشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مساعدته وتقديم العون له».

المصرى اليوم

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