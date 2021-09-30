ضبط عاطل يدير مصنعا لإنتاج المواد المخدرة التخليقية في شبرا الخيمة

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ألقت أجهزة الامن في القليوبية القبض على عاطل يدير منزله مصنعا لتصنيع المواد المخدرة التخليقية لترويجها على المتعاطين والمواطنين في شبرا الحيمة دائرة قسم أول وتم مداهمة المنزل وضبط كميات من المخدرات وادوات التصنيع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية لترويجها على المتعاطين وعملاءه.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان المتهم يتخذمن منزلة وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المخدرات على عملاءه.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من مباحث قسم اول شبرا الخيمة وتم مداهمة المنزل والقى القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر البودر والأدوات والمواد المستخدمة فـى التصنيع و2 كيس متوسط الحجم بداخله مادة تستخدم فـى تصنيع مخدر البودر وزجاجة بها مادة كيميائية وزجاجات قطرة وعدد من الأقراص مجهولة المصدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأدوات المستخدمة لتصنيع المواد المخدرة والكميات المضبوطة منها هي ناتج تصنيعه وحيازته لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وارسال المضبوطات للمعمل الجنائي.