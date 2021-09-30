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وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس

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وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية بالمنيا) باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به استلام تقاوى القمح وتوزيعها على مستحقيها من المزارعين، وقيامه باستلام حوالى (81 طن تقاوى قمح) لتوزيعها على مستحقيها والبالغة قيمتها (643٫750 ألف جنيه)، ثم قام بتوريد جزء من المبلغ المشار إليه واختلس باقى المبلغ وعدم توريده لخزينة جهة عمله لنفسه دون وجه حق، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة ما توصلت إليه التحريات بالتنسيق مع الجهة المنوط بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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