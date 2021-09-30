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قُبض عليهما ضمن 11 إرهابياً خلال مداهمة لوكر للتنظيم بالخرطوم

وافقت المخابرات السودانية على طلب نظيرتها المصرية، تسليم مواطنين مصريين ينتميان لخلية تنظيم "داعش"، التي قتل خمسة عناصر من المخابرات السودانية، الثلاثاء الماضي خلال عملية مداهمة في العاصمة الخرطوم، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية، اليوم (الخميس).

وذكرت المصادر أن المخابرات السودانية اشترط إتمام التحقيقات مع "الداعشيين" المصريين قبل تسليمهما.

وأضافت أن مدير المخابرات العامة السودانية الفريق أول جمال عبدالمجيد، أجرى اتصالات مع نظيره المصري اللواء عباس كامل، حول عملية التسليم أمس.

واعتقلت المخابرات السودانية 11 إرهابياً من جنسيات مختلفة، خلال عملية المداهمة لخلية "داعش" في الخرطوم.