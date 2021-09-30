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"المهندسين" تطلق مبادرة "الإشراف الهندسي التطوعي"

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"المهندسين" تطلق مبادرة "الإشراف الهندسي التطوعي" "المهندسين" تطلق مبادرة "الإشراف الهندسي التطوعي"
لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المهندسين والمهندسات

أطلقت الهيئة للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, متمثلةً في وكالة تنظيم خدمات مشغلي المدن مبادرة الإشراف الهندسي التطوعي؛ لتعزيز مستهدفات المسؤولية المجتمعية لدى المهندسين والمهندسات في المملكة.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف: المبادرة تهدف إلى تحفيز المهندسين والمهندسات على تقديم خدمات الاستشارات الهندسية في مجال "نظام كود البناء السعودي", و"البناء والتشييد" بشكلٍ عام، إضافةً إلى تنظيم وتطوير آلية العمل التطوعي الهندسي, وتحسين كفاءة مشاركة الكوادر الهندسية, بما يحقق التنمية المستدامة في القطاع، ورفع مستوى الوعي بقطاع البناء في المملكة، وتشجيع ودعم مفهوم العمل التطوعي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية للكوادر الهندسية الوطنية؛ لزيادة مشاركتهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المباني؛ لضمان سلامتها للمواطنين.

وأضاف: المبادرة تهتم بتحديد الاحتياجات اللازمة وتنفيذها بجودة عالية ومهنية، مفيداً بأنها تُعنى بالمواطنين أصحاب الدخل المتوسط وأقل، من خلال التملك أو البناء الذاتي للمسكن الأول, بمساحة 400 متر مربع بحد أقصى, دون رسوم أو مقابل.
وأردف: الهيئة مستمرة في صناعة وإدارة المبادرات المجتمعية في القطاع الهندسي، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حيث تركز الهيئة في استثمار طاقات أبناء وبنات الوطن من أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد؛ لتفعيل دورهم الحقيقي في المجتمع، وتعزيز روح الانتماء لبرامج المسؤولية الاجتماعية لدى الهيئة بما يحقق مستهدفاتها مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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