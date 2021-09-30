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سفير في البوسنة يبحث مع رئيس البرلمان البوسني تعزيز العلاقات علي مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية

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سفير مصر في البوسنة يبحث مع رئيس البرلمان البوسني تعزيز العلاقات علي مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية سفير في البوسنة يبحث مع رئيس البرلمان البوسني تعزيز العلاقات علي مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية

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التقي السفير ياسر سرور سفير في البوسنة والهرسك، الدكتور دينيس زيفيديتش رئيس مجلس النوب البوسني، حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعرب رئيس مجلس النواب البوسني عن سعادته بلقاء المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وان اللقاء تناول العديد من موضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية .

و قام السفير المصري بتسليم رئيس البرلمان البوسني نسخة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مستعرضاً ملامح الاعداد لها والمحاور التي اعتمدت عليها، مبرزا ان اطلاق تلك الاستراتيجية تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد الإهتمام على اعلى مستوى بتعزيز حقوق الانسان بمفهومها الشامل، كما أنها تُشكل خطوة جديدة تخطوها مصر نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وتبني على ما تم اتخاذه بالفعل من خطوات من اجل تحقيق حقوق الانسان.

وأعرب رئيس مجلس النواب البوسني عن شكره لموافاته بتلك الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة وتكاتف الجهود من اجل مواجهة التحديات المشتركة والبناء والتطوير.

و تناول اللقاء ايضا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية حيث تم التوافق على اهمية النظر في تعزيز التواصل بين اللجان البرلمانية المختلفة مثل: لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة التجارة الخارجية والجمارك، ولجنة المساواة بين الجنسين في ضوء ان هناك تحديات كثيرة يجب تكتاف الجهود لمواجهتها على المستويين التشريعي والتنفيذي في تلك المجالات.

استعرض رئيس مجلس النواب الفرص الإستثمارية الكبيرة في عدة مجالات وفي بلاده مضيفاً انهم يرحبون بالاستثمارات المصرية، حيث أشرتُ من جانبي إلى ان هناك اكثر من 30 شركة مصرية قد تواصلت مع الجانب البوسني من خلال السفارة المصرية خلال الشهريين الماضيين اتصالاً بمشروعات الطاقة الشمسية نظرا لما لدى مصر من خبرات كبيرة في هذا المجال مبرزا مشروع الطاقة الشمسية في بنبان.

ابرز السفير ياسر سرور الجهود التي يقوم بها الجانب المصري لتنشيط السياحة والاجراءات الاحترازية التي تتخذها المصرية في المقاصد السياحية المختلفة لمنع انتشار وتوفير الحماية الكافية لضيوف الوطن، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها السفارة لتنشيط السياحة حيث تم اطلاق رحلات طيران عارض من سراييفو إلى الغردقة بعد توقف 12 عام وذلك بالتنسيق مع شركات السياحة مبرزاً التسهيلات التي قدمتها السفارة اتصالا بمنح التاشيرات للمواطنين البوسنيين.

واتصالاً بالجوانب الاقتصادية اشار السفير المصري إلى الاستعدادات الجارية لعقد الجولة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفيما يتعلق بمجال الصحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا تناولت المساعي المصرية لتحويل شركة «فاكسيرا» إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات حيث أكد رئيس مجلس النواب البوسني على ان التعاون العلمي والبحثي اصبح ضرورة في ضوء ما افرزه انتشار فيروس كورونا من تحديات وان العالم في حاجة للتنسيق الجاد والفعال لمواجهة الامراض الوبائية .

المصرى اليوم

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