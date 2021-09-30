البابا تواضروس يكرم وكيل تعليم المنيا ضمن جوائز مسابقة مادة التربية الدينية المسيحية

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شهد مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تكريم البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة التربية، وبابا الإسكندرية، للمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وحصلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، على مركز متقدم ضمن جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

تضمن الحفل كلمات للدكتور عبدالله حنا المشرف على المسابقة ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، واختتمت الكلمات بكلمة لقداسة البابا أشاد خلالها بفكرة المسابقة، مقدمًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المسابقة والمشاركين فيها، وتناول قداسته ثلاثة معانٍ تقدمها المسابقة وتساهم في بناء المجتمع، وهي التعاون والتنافس والمثال.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير على المتسابقين، وتم تكريم المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.